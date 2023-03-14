Песков заверил в отсутствии влияния банковского кризиса в США на Россию

Банковский кризис в США не окажет влияния на Россию. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«Наша банковская система, конечно же, имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, введенными коллективным Западом. Нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от того кризиса, который разворачивается за океаном», — сказал он на брифинге.

11 марта стало известно о банкротстве в США банка Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

После продажи британского отделения обанкротившегося Silicon Valley Bank акции американских банков стали терять позиции на торгах. Так, более чем на 44% подешевели ценные бумаги Western Alliance, почти на 59% — First Republic Bank. Акции банков PacWest, Zions и UMB Financial падали в цене на 20,7–27,5%.

На следующий день издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. В публикации отмечается, что, если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

Тогда же появилась информация о том, что американские власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося SVB. По словам министра финансов Джанет Йеллен, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

В свою очередь Байден попытался убедить американских граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Он пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране. По словам американского лидера, ситуация вокруг обанкротившихся банков не отразится на налогоплательщиках.