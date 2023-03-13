Американские власти не планируют выкупать обанкротившийся SVB

Власти США не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank. Об этом министр финансов Джанет Йеллен заявила в интервью CBS News в воскресенье, 12 марта.

По словам Йеллен, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны. При этом администрация работает над тем, чтобы оказать поддержку вкладчикам банка.

«Мы беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности», — отметила министр.

Йеллен также подчеркнула, что крах Silicon Valley Bank не приведет к цепной реакции, так как американская банковская система «действительно безопасна, хорошо капитализирована и устойчива».

Ранее в этот день американское издание AxiosА сообщило, что администрации президента США Джо Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы.

Из публикации следует, что если правительство США не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.