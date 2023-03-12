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В СМИ заявили об угрозе кризиса банковской системы администрации Байдена

Axios: администрации президента США Байдена грозит кризис банковской системы
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Фото: REUTERS/Nathan Frandino
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Администрации президента США Джо Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. Об этом сообщает американское изданию Axios 12 марта.

Из публикации следует, что если правительство США не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank (SVB) до того, как 13 марта откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом. По данным федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, отметили в Axios.

По информации СМИ, SVB занимался кредитованием стартапов и предоставлял частные услуги. Из-за его банкротства многие основатели стартапов опасаются, что им придется увольнять работников, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.

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О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный и как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.

В этот день ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что банковскую систему США в ближайшее время ждут сотрясения в связи с банкротством SVB.

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