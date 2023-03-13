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Байден попытался убедить граждан в безопасности банковской системы США

Байден обратился к американцам на фоне закрытия Silicon Valley Bank и попытался убедить их в безопасности банковской системы США
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Американский президент Джо Байден 13 марта во время своего выступления, трансляцию которого вел Белый дом, попытался убедить граждан США, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

«Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся», — заверил он.

Байден пообещал запросить конгресс и «регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь», а также для защиты рабочих мест и малого бизнеса в стране. Кроме того, налогоплательщики США не понесут потерь из-за банкротства банков, дал обещание президент.

На вопросы журналистов после своей речи Байден отвечать отказался.

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11 марта стало известно о банкротстве в США банка Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Днем ранее американское издание AxiosА отметило, что администрации Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы.

13 марта выяснилось, что американские власти не рассматривают возможность выкупа Silicon Valley Bank. Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.

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