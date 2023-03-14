Ереван сообщил о получении очередного варианта проекта мирного соглашения от Баку

Ереван несколько дней назад получил от Баку очередной вариант мирного соглашения. Об этом во вторник, 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которую транслирует канал News.am.

Он отметил, что в деле есть некоторый прогресс.

«Как вы знаете, в феврале мы отправили в Баку наш вариант проекта мирного соглашения. Два-три дня назад мы получили очередной вариант от Азербайджана. Могу сказать, что есть некоторый прогресс. Но чем дальше мы идем, появляются фундаментальные проблемы», — отметил он.

Пашинян заявил, что Азербайджан в своем проекте мира посягает на территориальную целостность Армении, сохранение которой является красной линией для Еревана. По словам премьера, главная проблема — обеспечение внешней безопасности республики — остается нерешенной. Уровень опасности эскалации на границе с Азербайджаном и в Нагорном Карабахе политик назвал высоким.

«Международное сообщество должно констатировать, что сейчас велика вероятность обострения ситуации», — подытожил Пашинян.

Накануне премьер Армении обсудил с президентом России Владимиром Путиным реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе.

До этого, 6 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к сдержанности стороны конфликта в Нагорном Карабахе. Захарова рекомендовала Еревану и Баку предпринять шаги по деэскалации ситуации и призвала неукоснительно соблюдать положения заявления Путина, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

29 декабря в МИД РФ отметили, что работа российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха заслуживает высочайшей оценки, так как благодаря им поддерживается безопасность в регионе. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.