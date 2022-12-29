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МИД РФ высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Работа российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха заслуживает высочайшей оценки, так как благодаря им поддерживается безопасность в регионе. Об этом сообщает 29 декабря российский МИД на своем официальном сайте.

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«Содействовали комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, разблокированию между ними транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора, решению гуманитарных проблем. Высокой оценки заслужили действия российских миротворцев, которые остаются гарантом безопасности в регионе», — отметили в ведомстве.

Ранее, 23 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. По словам Лаврова, Москва выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения и разрешение разногласия по разработке рудных месторождений региона.

За день до этого, 22 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

10 ноября Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. Он подчеркнул, что Армения вносит предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. По словам премьер-министра республики, Ереван предоставил Баку обновленную версию этого предложения 8 ноября

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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