В Кремле ответили на обвинения в адрес российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы обеспечивают порядок на дороге Степанакерт – Горис, известной как Лачинский коридор. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российские миротворцы делают всё возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на территориях, где они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между странами. Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. Он указал, что Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

15 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора и призвал стороны к обеспечению свободы передвижения.

До этого, 13 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

В этот же день стало известно, что Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. В информационном штабе самопровозглашенной республики это назвали «гуманитарным и экономическим терроризмом».

12 декабря группа азербайджанцев, представившись экологами, перекрыла Лачинский коридор. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.

Ранее, 11 ноября, МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора в целях незаконной военной деятельности. Кроме того, министерство назвало заявление Пашиняна о планах Баку закрыть Лачинский коридор попыткой преднамеренной эскалации ситуации в регионе.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.