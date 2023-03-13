Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщили в понедельник, 13 марта, в пресс-службе Кремля, стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян рассмотрели практические аспекты реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, заключенных в 2020–2022 годах, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Ранее, 6 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к сдержанности стороны конфликта в Нагорном Карабахе. Она рекомендовала предпринять шаги по деэскалации ситуации и призвала неукоснительно соблюдать положения Заявления Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась еще осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

После этого стало известно о блокировке Лачинского коридора. Это единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. 30 декабря 2022 года Захарова сообщила, что Москва озабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

29 декабря в МИД РФ отметили, что работа российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха заслуживает высочайшей оценки, так как благодаря им поддерживается безопасность в регионе. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.