В МИД РФ оценили ситуацию в Лачинском коридоре

Москва озабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Об этом 30 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий дипломата опубликован на сайте МИД РФ.

Она напомнила, что Лачинский коридор (единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах) должен быть доступен для передвижения в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

«Российская сторона, в частности руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования данной ситуации», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, именно российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания. Это отметили лидеры России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября в Сочи.

Она отметила, что Москва оценивает любые публичные выпады и провокации против миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, вредящие процессу армяно-азербайджанской нормализации.

«Призываем Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению всех положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Отмечаем, что Лачинский коридор должен быть использован только для целей, обозначенных в данном документе», — добавила дипломат.

Накануне МИД РФ заявил, что работа российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха заслуживает высочайшей оценки, так как благодаря им поддерживается безопасность в регионе. Ранее, 23 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.

За день до этого, 22 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.