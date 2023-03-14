В Москве школьница выстрелила в одноклассника на уроке
Школьница выстрелила в одноклассника из игрушечного пистолета во время урока русского языка.
Источник «Известий» сообщил, что инцидент произошел 13 марта в московской школе № 1577.
Подросток 2007 года рождения получил ушибы мягких тканей в области левой скулы и шеи. После осмотра в поликлинике его отпустили домой.
Оружие изначально приняли за пневматическое, но позже отец пострадавшего ребенка заявил, что пистолет был игрушечным.
Накануне сообщалось, что десятиклассник, пострадавший в ходе драки в московской школе в Новокосино, находится в тяжелом состоянии. Мальчик узнает родителей и уже может говорить.
В субботу, 11 марта, мальчику сделали операцию. Отец рассказал, что вмешательство было сложным и длилось три часа.
Инцидент произошел утром 9 марта в ГБОУ «Школа Новокосино», на востоке столицы. Конфликт между двумя учениками 10-го класса разгорелся из-за того, что один оскорбил родителей другого. В результате драки один из подростков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Директор школы Виктор Дьячков рассказал «Известиям», что конфликт возник из-за переписки школьников в чате. Учеников разняли учителя и другие ребята, после чего вызвали скорую помощь. Дьячков добавил, что администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками драки. Также в учебном заведении проводится служебное расследование.