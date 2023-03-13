Избитый в московской школе мальчик остается в тяжелом состоянии

Десятиклассник, пострадавший в ходе драки в московской школе в Новокосино, сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила мама пострадавшего Татьяна в беседе с «Известиями».

Мальчик узнает родителей и уже может говорить, но его состояние остается тяжелым. Отец ребенка добавил, что после школьной драки у его сына на всю жизнь останутся шрамы на лице.

Родители подростка рассказали, что хотят написать новое заявление на участника конфликта, потому что ему ранее не назначили меру пресечения.

«Я так поняла, что они ничего не предприняли и не собираются предпринимать. Но я сегодня жду еще день, что они ответят. И на основании полученного ответа будем решать», — отметила мама мальчика Татьяна.

Ранее в этот день стало известно, что десятиклассник, пострадавший в драке, находится в сознании, но не может ходить, его реабилитация может продлиться до полугода.

В субботу, 11 марта, мальчику сделали операцию. Отец рассказал, что вмешательство было сложным и длилось три часа.

Инцидент произошел утром 9 марта в ГБОУ «Школа Новокосино», на востоке столицы. Конфликт между двумя учениками 10-го класса разгорелся из-за того, что один оскорбил родителей другого. В результате драки один из подростков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Директор школы Виктор Дьячков рассказал «Известиям», что конфликт возник из-за переписки школьников в чате. Учеников разняли учителя и другие ребята, после чего вызвали скорую помощь. Дьячков добавил, что администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками драки. Также в учебном заведении проводится служебное расследование.