Отец пострадавшего в драке школьника в Москве рассказал о состоянии сына

Десятиклассник, пострадавший в ходе драки в московской школе в Новокосино, находится в сознании, но не может ходить. Об этом 13 марта сообщил его отец.

«Состояние стабильное, пока слабое. Ходить... Естественно, слова «ходить» пока вообще нет, только немного иногда сесть. В сознании, разговаривает, но слабенько», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, реабилитация подростка может занять до полугода. Всё это время ему нельзя будет выходить из дома.

Ранее, 11 марта, мальчику сделали операцию. Отец рассказал, что вмешательство было сложным и длилось три часа.

Инцидент с дракой подростков произошел утром 9 марта в ГБОУ «Школа Новокосино» на востоке столицы. Конфликт между двумя учениками 10-го класса разгорелся из-за того, что один оскорбил родителей другого. В результате драки один из подростков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Директор школы Виктор Дьячков рассказал «Известиям», что конфликт возник из-за переписки школьников в чате. Учеников разняли учителя и другие ребята, после чего вызвали скорую помощь. Дьячков добавил, что администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками драки. Также в учебном заведении проводится служебное расследование.

СК начал проверку обстоятельств избиения ученика в школе. Прокуратура Москвы взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки.