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Отец пострадавшего в драке школьника в Москве рассказал о состоянии сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Десятиклассник, пострадавший в ходе драки в московской школе в Новокосино, находится в сознании, но не может ходить. Об этом 13 марта сообщил его отец.

«Состояние стабильное, пока слабое. Ходить... Естественно, слова «ходить» пока вообще нет, только немного иногда сесть. В сознании, разговаривает, но слабенько», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, реабилитация подростка может занять до полугода. Всё это время ему нельзя будет выходить из дома.

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Ранее, 11 марта, мальчику сделали операцию. Отец рассказал, что вмешательство было сложным и длилось три часа.

Инцидент с дракой подростков произошел утром 9 марта в ГБОУ «Школа Новокосино» на востоке столицы. Конфликт между двумя учениками 10-го класса разгорелся из-за того, что один оскорбил родителей другого. В результате драки один из подростков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Директор школы Виктор Дьячков рассказал «Известиям», что конфликт возник из-за переписки школьников в чате. Учеников разняли учителя и другие ребята, после чего вызвали скорую помощь. Дьячков добавил, что администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками драки. Также в учебном заведении проводится служебное расследование.

СК начал проверку обстоятельств избиения ученика в школе. Прокуратура Москвы взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки.

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