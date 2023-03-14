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В ГД назвали важным доказательством переписку России с ФРГ, Данией и Швецией по СП

Депутат Федоров: переписка РФ с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам» является важным доказательством
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Danish Defense Ministry
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Переписка РФ с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках» является важным доказательным фактором. Об этом 14 марта заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Понятно, что когда-то произойдет выяснение материальных отношений. Там довольно серьезные инвестиции, большие деньги. Те, кто взорвал либо как-то способствовал этому взрыву, либо укрывал, им придется платить. Для выяснения такого рода отношений — на сегодняшнем уровне это политические отношения, а в будущем экономические и финансовые — эта переписка является важным доказательным фактором», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках». Полянский указал на то, что документы позволят коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании России этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Москва настаивает на объективном расследовании диверсии на «Северных потоках» с участием России и других заинтересованных стран. Он напомнил, что Москву так и не подключили к расследованию.

Совместная следственная группа из представителей Германии, Дании и Швеции приступила к расследованию деталей инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» еще осенью прошлого года. Каких-то определенных выводов о произошедшем от них не поступало.

Вместе с этим 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорилось о том, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

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