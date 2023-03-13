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Патрушев заявил о желании России провести объективное расследование диверсии на СП

Патрушев: автор «небывалого теракта» на «Северных потоках» по-прежнему неизвестен
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Фото: Global Look Press/ZB/Stefan Sauer
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Москва настаивает на объективном расследовании диверсии на «Северных потоках» с участием России и других заинтересованных стран, заявил 13 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он напомнил, что Москву так и не подключили к расследованию. При этом доподлинно неизвестно, кто именно является автором и исполнителем этого небывалого теракта.

«Любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия. <…> Без него (объективного расследования. — Ред.) озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет», — цитирует его сайт aif.ru.

У США и Великобритании точно есть подразделения спецназа, которые могли бы устроить аналогичные диверсии, выразил уверенность секретарь Совета безопасности РФ. Помимо этого, он сказал, что Украина ничего не потеряла и не приобрела от уничтожения СП и СП-2, президенту страны Владимиру Зеленскому совершение такого теракта было ни к чему.

«Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать», — добавил Патрушев.

Взрывное дело: как повлияет на «Северный поток» расследование Херша
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Днем ранее автор расследования о диверсии на СП и СП-2 журналист Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикации The New York Times (NYT) с новыми разведданными по произошедшему. Он отметил, что военно-морские силы Украины хоть и могут сбрасывать мины, но не имеют водолазной камеры.

7 марта Херш анонсировал новое расследование про «Северные потоки», которое, по его словам, будет опубликовано уже на текущей неделе. При этом, отвечая на просьбу «Известий» прокомментировать публикацию The New York Times о том, что, по новым разведданным США, за взрывами может стоять некая проукраинская группировка, он сказал, что о материале NYT узнал от журналистов «Известий». Попытка американцев свалить вину на Киев заставила Херша сначала удивиться, а потом рассмеяться.

15 февраля он обвинил власти и СМИ США в замалчивании истории о причастности Вашингтона к диверсии на СП. На своей странице на платформе Substack Херш напомнил о работе в The New York Times и как трудился над журналистскими расследованиями, а его материалы печатались на первых полосах. На данный момент, как заявил обозреватель, в издании не было ни слова о проведенном им расследовании насчет взрывов на «Северных потоках».

8 февраля Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В нем сказано, что дайверы из Америки заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, по словам Херша, были в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую помощь.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Россия назвала произошедшее актом государственного терроризма.

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