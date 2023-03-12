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Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП

Журналист Херш о статье NYT о диверсии на «Северных потоках»: США пытаются отвлечь внимание от моей статьи
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Фото: REUTERS/The Swedish Coast Guard/ABACAPRESS.COM
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Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» журналист Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его материала с помощью публикации The New York Times (NYT) с новыми разведданными по произошедшему. Об этом он заявил в интервью телеканалу CGTN 12 марта.

«Они (правительство США. — Ред.) хотят отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики», — объяснил журналист.

По его словам, украинские военно-морские силы (ВМС) хоть и могут сбрасывать мины, однако у них нет водолазной камеры. Херш также добавил, что для этого нужны эксперты как в подводных работах, так и в использовании взрывчатки С4, которые должны тренироваться неделями и месяцами.

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Ранее, 7 марта, Херш анонсировал новое расследование про «Северные потоки», которое, по его словам, будет опубликовано на следующей неделе. При этом, отвечая на просьбу «Известий» прокомментировать публикацию The New York Times о том, что по новым разведданным США за взрывами может стоять некая проукраинская группировка, он отметил, что о материале NYT узнал от журналистов «Известий». Попытка американцев свалить вину на Киев заставила Херша сначала удивиться, а потом рассмеяться.

До этого, 15 февраля, он обвинил власти и СМИ США в замалчивании истории о причастности Вашингтона к диверсии на «Северных потоках». На своей странице на платформе Substack Херш напомнил о работе в The New York Times, где он готовил журналистские расследования, а его материалы попадали на первые полосы. Сейчас же, по его словам, в издании не было ни строчки о проведенном им расследовании по взрывам на СП.

8 февраля Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорится о том, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. РФ назвала произошедшее актом государственного терроризма.

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