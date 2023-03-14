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Россия обнародовала в ООН переписку с расследующими диверсию на СП странами

Полянский: Россия распространила в СБ ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»
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Фото: Global Look Press/ZB/Stefan Sauer
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Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил во вторник, 14 марта, в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках» мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — отметил он.

Полянский указал на то, что документы позволят коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании России этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности.

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Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Москва настаивает на объективном расследовании диверсии на «Северных потоках» с участием России и других заинтересованных стран. Он напомнил, что Москву так и не подключили к расследованию.

Совместная следственная группа из представителей Германии, Дании и Швеции приступила к расследованию деталей инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» еще осенью прошлого года. Каких-то определенных выводов о произошедшем от них не поступало.

Вместе с этим 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорилось о том, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

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