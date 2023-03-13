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МИД РФ потребовал от СБ ООН срочно принять резолюцию по «Северным потокам»

Захарова: Совбез ООН должен срочно принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совбез ООН должен срочно принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках». Об этом в понедельник, 13 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на недавно появившуюся информацию о том, что в ходе обследования с разрешения датских властей компанией Nord Stream AG одной из ниток трубопровода в 30 км от места взрыва был обнаружен предмет, который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства.

«Обнаруженная в ходе упомянутого обследования находка еще раз подчеркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции… с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что уход стран Запада от работы над резолюцией СБ ООН по «Северным потокам» станет подтверждением намеренно создаваемых препятствий в установлении истины.

Захарова также напомнила, что российская делегация провела четыре раунда переговоров, пытаясь выработать приемлемый для всех членов Совбеза текст.

«Поиск столь необходимого компромисса будет продолжен, учитывая важность установления заказчиков и исполнителей теракта», — заключила она.

Сейчас в Нью-Йорке продолжается работа над российским проектом резолюции об учреждении генеральным секретарем ООН независимой международной комиссии по расследованию взрывов на газопроводах.

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Ранее в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает на объективном расследовании диверсии, учитывая тот факт, что ее так и не подключили к расследованию.

До этого, 8 февраля, американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В нем сказано, что дайверы из Америки заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, по словам Херша, были в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую помощь.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Россия назвала произошедшее актом государственного терроризма.

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