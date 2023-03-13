В Молдавии демонстранты начали массово блокировать дороги

Демонстранты в Молдавии начали блокировать дороги, так как правительство не ответило на их требование оплатить счета граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом 13 марта сообщает портал Realitatea.md.

Так, представители оппозиционной партии «Шор» заблокировали дороги в Кишиневе. Группа людей встала на пешеходном переходе на бульваре Дачия. Они скандируют: «Долой [президента Молдавии] Майю Санду!» и «Оплатите наши счета!»

«Если правительство не ответит утвердительно на наше требование, мы заблокируем всю страну. Каждый день у нас будет сюрприз», — приводит портал слова вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер.

Кроме того, по информации портала, были заблокированы въезды в города Единец и Унген.

Также была заблокирована трасса в Бельцах, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова». Люди перекрыли дороги и в городе Оргеев, они скандируют: «Долой Майю Санду!»

Накануне в центре Кишинева состоялся митинг «Движения для народа». Протестующие приняли резолюцию с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электричество. Текст документа митингующие хотели передать исполнительной власти. Они двинулись к Дому правительства, где были остановлены полицией.

Позже, 13 марта, Таубер заявила, что молдавская оппозиция собрала свыше 700 тыс. подписей под требованием оплатить счета за ЖКУ за три зимних месяца. Инициатором сбора подписей выступило «Движение для народа», к которому присоединилась партия «Шор» и другие объединения. По мнению авторов требования, Молдавия получила достаточно зарубежной помощи, чтобы оказать поддержку населению страны.

До этого, 20 февраля, Санду заявила, что республика впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа. При этом она связала существующие в стране трудности с событиями на Украине.

В Молдавии действует режим ЧП, который был установлен на фоне проблем с дефицитом газа и подорожанием энергоресурсов. 4 февраля он был продлен на 60 дней.