Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления

В Молдавии демонстранты начали массово блокировать дороги

Realitatea: в Молдавии демонстранты начали блокировать дороги из-за молчания правительства в ответ на требование оплатить счета граждан за ЖКУ
0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Демонстранты в Молдавии начали блокировать дороги, так как правительство не ответило на их требование оплатить счета граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом 13 марта сообщает портал Realitatea.md.

Так, представители оппозиционной партии «Шор» заблокировали дороги в Кишиневе. Группа людей встала на пешеходном переходе на бульваре Дачия. Они скандируют: «Долой [президента Молдавии] Майю Санду!» и «Оплатите наши счета!»

«Если правительство не ответит утвердительно на наше требование, мы заблокируем всю страну. Каждый день у нас будет сюрприз», — приводит портал слова вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер.

Кроме того, по информации портала, были заблокированы въезды в города Единец и Унген.

Также была заблокирована трасса в Бельцах, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова». Люди перекрыли дороги и в городе Оргеев, они скандируют: «Долой Майю Санду!»

Топливный спор: чем грозят перестановки в правительстве Молдавии
Новый министр экономики прощается с «Газпромом», пока народ запасает дрова

Накануне в центре Кишинева состоялся митинг «Движения для народа». Протестующие приняли резолюцию с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электричество. Текст документа митингующие хотели передать исполнительной власти. Они двинулись к Дому правительства, где были остановлены полицией.

Позже, 13 марта, Таубер заявила, что молдавская оппозиция собрала свыше 700 тыс. подписей под требованием оплатить счета за ЖКУ за три зимних месяца. Инициатором сбора подписей выступило «Движение для народа», к которому присоединилась партия «Шор» и другие объединения. По мнению авторов требования, Молдавия получила достаточно зарубежной помощи, чтобы оказать поддержку населению страны.

До этого, 20 февраля, Санду заявила, что республика впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа. При этом она связала существующие в стране трудности с событиями на Украине.

В Молдавии действует режим ЧП, который был установлен на фоне проблем с дефицитом газа и подорожанием энергоресурсов. 4 февраля он был продлен на 60 дней.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023