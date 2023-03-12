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В Молдавии оппозиция вышла на митинг против высоких тарифов на газ

На акции протеста в Кишиневе произошли столкновения полиции с митингующей оппозицией
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Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
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В Молдавии возмущенная высокими ценами на газ оппозиция вышла на митинг в воскресенье, 12 марта.

В Кишиневе сейчас происходят столкновения между полицейскими и многотысячной колонной митингующих, сообщает корреспондент «Известий».

«Полиция накануне предупредила о возможных провокация. Организаторы, в свою очередь, настаивают на исключительно мирном характере акции», — рассказывает он.

Сейчас задержаны 54 участника акции, сказали в полиции Молдавии.

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20 февраля президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа. Она подчеркнула, что «западные партнеры помогли нам финансировать такие программы, как фонд энергетической уязвимости». Кроме того, Санду связала сложности в Молдавии с событиями на Украине.

Днем ранее в Кишиневе состоялся масштабный митинг. Участники акции протеста требовали остановить рост цен в стране. По их словам, тарифы на газ и отопление выросли в восемь раз. Митингующие несли плакаты с призывами к Санду и новому премьер-министру Дорину Речану уйти в отставку.

В Молдавии действует режим ЧП, который был установлен на фоне проблем с дефицитом газа и подорожанием энергоресурсов. 4 февраля он был продлен на 60 дней.

В декабре минувшего молдавское года правительство обязало Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

В ноябре Санду спрогнозировала, что Молдавию ждет усугубление энергетического и экономического кризиса.

На фоне энергокризиса в стране в течение нескольких месяцев шли активные протесты.

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