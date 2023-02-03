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В США сообщили о смерти американского наемника на Украине

The Independent: американец Пит Рид погиб на Украине
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Фото: Соцсети
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Ветеран вооруженных сил США Пит Рид погиб 2 февраля в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщило издание The Independent.

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«Вчера основатель GRM Пит Рид был убит в Бахмуте, Украина. Пит был основой GRM, занимая пост президента Совета директоров в течение четырех лет. В январе Пит ушел из GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время оказания помощи», — приводит заявление GRM издание.

Как отмечает The Independent, Рид сформировал GRM вместе с Дереком Коулманом в 2017 году «для обслуживания самых уязвимых людей в мире в разгар конфликта, войны или катастрофы».

Ранее, 29 января, военный аналитик Александр Михайлов заявил «Известиям», что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействованы наемники как минимум из 50 государств. По его словам, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны.

24 января стало известно о гибели двух британских наемников, воевавших на стороне Украины. 28-летний Крис Парри и 48-летний Эндрю Бэгшоу пропали без вести 7 января во время ожесточенных боев. Позже стало известно, что они погибли под артиллерийским обстрелом во время «гуманитарной эвакуации из Соледара».

До этого, 19 января, газета The Washington Post сообщила, что в боевых действиях на стороне Украины принимают участие от 1 тыс. до 3 тыс. иностранных наемников. Отмечается, что иностранные боевики привлекают внимание на Западе, особенно когда их убивают или захватывают.

В этот же день в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщили, что в боях за Соледар со стороны Украины принимали участие батальоны, целиком состоящие из иностранных наемников. Предполагается, что таким образом западные государства надеются сохранить арсенал вооружений, предоставленных Киеву.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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