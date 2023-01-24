Sky News сообщил о гибели двух британских наемников в боях под Соледаром
Двое граждан Великобритании погибли под Соледаром: 28-летний Крис Парри и 48-летний Эндрю Бэгшоу пропали без вести 7 января во время ожесточенных боев. В их машину попал артиллерийский снаряд, сообщает британский телеканал Sky News во вторник, 24 января.
Телеканал уточняет, что британцы воевали на стороне киевского режима и погибли под артиллерийским обстрелов во время «гуманитарной эвакуации из Соледара».
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