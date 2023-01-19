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В ДНР рассказали об участии иностранных наемников в обороне Соледара

Представитель НМ ДНР рассказал об участии иностранных наемников в обороне Соледара
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Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
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В боях за Соледар со стороны Украины принимали участие батальоны, целиком состоящие из иностранных наемников. Об этом в четверг, 19 января, сообщили ТАСС в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

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«Замысел Запада сейчас — поставлять уже слаженные банды наемников от рядового до офицерского состава. <...> В том же Соледаре была уже не просто пара пикапов с наемниками, но работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранцев», — отметил собеседник агентства.

Предполагается, что таким образом западные государства надеются сохранить арсенал вооружений, предоставленных Киеву. Большие потери военной техники списывают на недостаточный уровень подготовки украинских служащих и привлекают для выполнения боевых задач собственных специалистов.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях за Соледар тысячи человек. По его словам, украинская сторона и сама сейчас не сможет оценить масштаб понесенного ущерба.

Пушилин также отметил, что в Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. Он указал, что киевский режим продолжает максимально скрывать точное количество своих пленных и убитых.

Операция российских войск в Соледаре завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город полностью освобожден от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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