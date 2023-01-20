В боевых действиях на стороне Украины в настоящее время принимают участие от 1 до 3 тыс. иностранных наемников. Об этом сообщает в четверг, 19 января, газета The Washington Post.

Авторы материала приводят данные аналитиков, которые утверждают, что информация о количестве военных приблизительная.

Отмечается, что иностранные боевики привлекают внимание на Западе, особенно когда их убивают или захватывают. В таком случае к украинским властям и правительствам стран-добровольцев возникает масса неудобных юридических, моральных и политических вопросов.

При этом, добавили авторы, некоторые наемники нарушают законы своих стран, решаясь участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Кроме того, газета указала на то, что весной прошлого года украинские чиновники сообщали о 20 тыс. иностранных наемниках из более чем 50 стран.

При этом, как следовало из их активности в социальных сетях, ведения боя таких добровольцев интересовало меньше, чем публикация фото с поля сражений. Также были и те, кто пытался убежать от уголовного преследования в своей родной стране. Для некоторых же боевые действия на Украине предоставили редкую возможность применить свою подготовку.

Ранее, 19 января, в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщили, что в боях за Соледар со стороны Украины принимали участие батальоны, целиком состоящие из иностранных наемников. Предполагается, что таким образом западные государства надеются сохранить арсенал вооружений, предоставленных Киеву.

17 января военный обозреватель Виктор Литовкин заявил «Известиям», что в украинской армии воюют иностранные наемники, при этом в конфликте они представляют интересы не Киева, а США и НАТО. Он подчеркнул, что наемники в первую очередь из стран НАТО — Польши, США, Италии, Румынии.

Также в этот день командир группы «Викинг» Западного военного округа заявил, что украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми, чтобы заманить как можно больше наемников. При этом приезжающие в зону конфликта иностранные наемники сильно удивляются, когда сталкиваются с отличающейся действительностью на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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