Реклама
Прямой эфир
Мир
США заявили о готовности Финляндии и Швеции к членству в НАТО
Мир
ООН проведет заседание по теме войны Киева против народа Донбасса
Мир
Министр обороны ФРГ предостерег от поставок танков ВСУ без разрешения
Экономика
Toyota возобновила поставки запчастей в РФ
Мир
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $2,5 млрд
Мир
Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания передавать танки Киеву
Мир
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Мир
WP узнала о тайной встрече Зеленского с главой ЦРУ в Киеве
Мир
Во Франции уличили США в подготовке к конфликту с Китаем
Мир
Постпред Норвегии призвала готовить почву для переговоров Украины с РФ
Мир
Дипломат ООН назвал резолюцию о трибунале по России PR-ходом
Общество
В СПЧ предложили ужесточить наказания за утечки персональных данных
Сюжет:

Аналитики WP подсчитали число иностранных наемников в рядах ВСУ

The Washington Post: в ВСУ служат от одной до трех тысяч иностранных наемников
0
Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В боевых действиях на стороне Украины в настоящее время принимают участие от 1 до 3 тыс. иностранных наемников. Об этом сообщает в четверг, 19 января, газета The Washington Post.

Авторы материала приводят данные аналитиков, которые утверждают, что информация о количестве военных приблизительная.

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине
Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

Отмечается, что иностранные боевики привлекают внимание на Западе, особенно когда их убивают или захватывают. В таком случае к украинским властям и правительствам стран-добровольцев возникает масса неудобных юридических, моральных и политических вопросов.

При этом, добавили авторы, некоторые наемники нарушают законы своих стран, решаясь участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Кроме того, газета указала на то, что весной прошлого года украинские чиновники сообщали о 20 тыс. иностранных наемниках из более чем 50 стран.

При этом, как следовало из их активности в социальных сетях, ведения боя таких добровольцев интересовало меньше, чем публикация фото с поля сражений. Также были и те, кто пытался убежать от уголовного преследования в своей родной стране. Для некоторых же боевые действия на Украине предоставили редкую возможность применить свою подготовку.

Ранее, 19 января, в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщили, что в боях за Соледар со стороны Украины принимали участие батальоны, целиком состоящие из иностранных наемников. Предполагается, что таким образом западные государства надеются сохранить арсенал вооружений, предоставленных Киеву.

17 января военный обозреватель Виктор Литовкин заявил «Известиям», что в украинской армии воюют иностранные наемники, при этом в конфликте они представляют интересы не Киева, а США и НАТО. Он подчеркнул, что наемники в первую очередь из стран НАТО — Польши, США, Италии, Румынии.

Также в этот день командир группы «Викинг» Западного военного округа заявил, что украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми, чтобы заманить как можно больше наемников. При этом приезжающие в зону конфликта иностранные наемники сильно удивляются, когда сталкиваются с отличающейся действительностью на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023