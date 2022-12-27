В городе Берислав Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, обвинив их в связях с РФ. Об этом 27 декабря рассказал представитель силовых структур России.

После переброски регулярных подразделений войск Украины на восточное направление в Берислав приехали военные теробороны и иностранные наемники, в частности поляки и афроамериканцы, сообщил источник в беседе с «РИА Новости», опираясь на информацию, которую он получил от одного из военных ВСУ.

«Иностранцы в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Российской Федерацией и ее Вооруженными силами, а также грабят жилые помещения. Так, в городе Берислав иностранными наемниками застрелена семья — мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной», — уточнил представитель российских силовых структур.

Собеседник информагентства добавил, что власти Украины пригрозили жителям Херсонской области оставить их без электроэнергии, если те не оплатят коммунальные услуги начиная с февраля 2022 года.

Жители Херсонской области осенью были вывезены с правого берега Днепра на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Командующий группировкой войск РФ в зоне СВО на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе военных России для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.

26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения СВО на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Пленный боец ВСУ Александр на видео, распространенном 10 декабря Минобороны РФ, рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников. Он отметил, что слышал в основном польский и английский языки.

Проведение спецоперации России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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