Пленный солдат ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников
Украинские военнослужащие подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников, рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр.
На видео, распространенном 10 декабря Минобороны России, пленный солдат ВСУ рассказывает о том, что среди наемников присутствуют представители разных национальностей, но в основном он слышал польский и английский языки. Среди них были «чернокожие парни», которые «очень недоброжелательно общались» с украинскими военными.
«Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они (иностранные наемники. — Ред.) предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: «Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — рассказал он.
Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) оказали медицинскую помощь бойцам ВСУ, сдавшимся им в плен.
Украинские военнопленные впоследствии рассказали, что в рядах украинской армии очень сильная коррупция. Один из пленных отметил, что несколько месяцев отсиживался в военной части, выплачивая взятки. По его словам, такая практика распространена в ВСУ.
Ранее, 7 декабря, стало известно о взятии в плен пятерых украинских военных в Марьинке. Российские военные гарантировали украинцам безопасность и соблюдение их прав.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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