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Пленный солдат ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников

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Фото: Министерство обороны РФ
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Украинские военнослужащие подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников, рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр.

На видео, распространенном 10 декабря Минобороны России, пленный солдат ВСУ рассказывает о том, что среди наемников присутствуют представители разных национальностей, но в основном он слышал польский и английский языки. Среди них были «чернокожие парни», которые «очень недоброжелательно общались» с украинскими военными.

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«Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они (иностранные наемники. — Ред.) предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: «Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — рассказал он.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) оказали медицинскую помощь бойцам ВСУ, сдавшимся им в плен.

Украинские военнопленные впоследствии рассказали, что в рядах украинской армии очень сильная коррупция. Один из пленных отметил, что несколько месяцев отсиживался в военной части, выплачивая взятки. По его словам, такая практика распространена в ВСУ.

Ранее, 7 декабря, стало известно о взятии в плен пятерых украинских военных в Марьинке. Российские военные гарантировали украинцам безопасность и соблюдение их прав.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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