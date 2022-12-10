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Военные медики оказали медицинскую помощь пленным ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) оказали медицинскую помощь бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся им в плен, в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российские бойцы отрезали группу украинских боевиков от основных сил и открыли поверхностный огонь. В результате служащие ВСУ приняли решение сдаться.

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Затем служащие ВС РФ оказали всем нуждавшимся необходимую первую медицинскую помощь. Далее украинцы были доставлены в госпиталь, где им обработали раны и наложили швы.

«Оказываем максимальную помощь круглосуточно, все, что в наших силах», ― рассказал врач-хирург Виктор.

Он отметил, что многим бойцам ВСУ требовались операции в связи с их ранами от мин.

«Динамика однозначно положительная. Они (украинцы. ― Ред.) стабильны, получают перевязки, получают лечение», ― добавил медик.

По его словам, с такой прогрессией в ближайшие 10 дней пленных украинцев можно будет выписать из медучреждения.

Военнопленные из Украины впоследствии рассказали, что в рядах украинской армии очень сильная коррупция. Один из пленных Александр отметил, что несколько месяцев отсиживался в военной части, выплачивая взятки. По его словам, такая практика очень распространена в ВСУ. Помимо этого, украинские военные очень плохо ладили с иностранными наемниками, проявлявшими к служащим ВСУ физическое и сексуальное насилие.

Александр поделился, что после смены командования его подразделение направили на боевые задачи в зону СВО, где они почти сутки пребывали под проливным дождем. Оставшись без командира, отправившегося на разведку, Александр и его сослуживцы оказались обнаружены зашедшими с тыла россиянами.

«Привезли нас на ППД (пункт постоянной дислокации. ― Ред.). Нас там накормили, отогрели <…>, нам дали переодеться, напоили горячим чаем», ― поделился впечатлениями украинец.

Ранее, 7 декабря, стало известно о взятии в плен пятерых украинских военных в Марьинке. Российские военные гарантировали украинцам безопасность и соблюдение их прав.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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