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Пять боевиков ВСУ сдались в плен в Марьинке

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Пять украинских военных сдались в плен в Марьинке Донецкой Народной Республики под огневым натиском штурмовых групп Южного военного округа, рассказал 7 декабря корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры первых минут взятия в плен бойцов Вооруженных силы Украины (ВСУ). На записи слышно, что российские военные сообщили пленным, что их безопасность гарантирована, все нормы содержания в плену будут соблюдены.

При этом украинская сторона свои обязательства по содержанию пленных не исполняет. Также в среду, 7 декабря, вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказали, какие пытки применяли украинские боевики.

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Так, один из военных попал в плен с перебитой пулей костью правой руки. В ходе допросов, на которых применялись арматура и черенок от лопаты, ему сломали челюсть и несколько ребер, а также пробили легкое и прострелили обе ступни.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ сохраняют позиции и укрепрайоны в Марьинке, но город постепенно освобождается от них.

Накануне стало известно, что российские силы смогли продвинуться в центр города Марьинка и занимают новые позиции. По данным «Известий», работу пехоты почти в круглосуточном режиме прикрывает крупнокалиберная артиллерия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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