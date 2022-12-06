«Известия» показали попадания по опорным пунктам ВСУ в Марьинке

Российские силы смогли 6 декабря продвинуться в центр города Марьинка и занимают новые позиции.

По данным «Известий», работу пехоты почти в круглосуточном режиме прикрывает крупнокалиберная артиллерия.

На кадрах — попадания по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе.

Ранее в этот же день российские военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, в первом же бою взяли в плен пятерых украинцев в Марьинке.

На прошлой неделе врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Марьинке российские войска ежедневно улучшают позиции.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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