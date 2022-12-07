Вернувшиеся из украинского плена военные РФ рассказали о пытках

Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказали, какие пытки применяли боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена и рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, один из военных попал в плен с перебитой пулей костью правой руки. В ходе допросов, на которых применялись арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть и несколько ребер, а также пробили легкое и прострелили обе ступни. Первую помощь солдату оказали спустя длительное время.

Другой военный рассказал, что попал в засаду, устроенную украинскими силовиками, пришел в сознание в подвале. На допросе ему нанесли удар ножом в правую ногу, кровь не останавливали. По его словам, если силовиков не устраивали его ответы, они били военнослужащего, сначала руками и ногами, а затем каской и прикладом. После допроса пленному отрезали палец на руке. В дальнейшем мужчину пытали электрическим током.

Как указывает СК, под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители ВСУ заставили военного подписать «добровольное» согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Процедура записывалась на камеру мобильного телефона.

«Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», — отметили в ведомстве.

СК совместно с МВД, ФСБ и Минобороны России продолжает устанавливать украинских националистов, причастных к жестоким преступлениям в отношении мирных граждан и российских военнопленных.

6 декабря в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский.

Днем ранее также состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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