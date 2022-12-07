Пушилин сообщил о постепенном освобождении Марьинки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют позиции и укрепрайоны в Марьинке, но город постепенно освобождается от них. Об этом 7 декабря заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Сейчас бои идут уже непосредственно в самом населенном пункте. Противник упирается, у него еще есть определенные позиции, укрепрайоны, но Марьинка постепенно освобождается», — сообщил Пушилин.

Он также отметил, что в данный момент марьинское направление является одним из важных.

Накануне стало известно, что российские силы смогли продвинуться в центр города Марьинка и занимают новые позиции. По данным «Известий», работу пехоты почти в круглосуточном режиме прикрывает крупнокалиберная артиллерия.

В тот же день российские военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, в первом же бою взяли в плен пятерых украинцев в Марьинке.

30 ноября Пушилин заявил, что в Марьинке российские войска ежедневно улучшают позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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