«Известия» показали эвакуацию мирных жителей медиками в Херсонской области

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал, как в Херсонской области медики эвакуируют пожилых и маломобильных жителей.

По словам корреспондента, в день медработники могут эвакуировать всего несколько человек из-за ограниченного количества машин скорой помощи.

«Стреляют и прилетает. Из-за того, что люди все-таки боятся вывозить таких людей, которым некуда деться и эвакуировать их необходимо», — сказал представитель министерства труда и социальной защиты Херсонской области.

Также корреспондент посетил Днепровский психоневрологический дом-интернат, где размесят эвакуированных мирных жителей. В номерах есть телевизор и обогреватель. Тимашев рассказал, что это полноценный пансионат, где пожилым и маломобильным людям будет обеспечен весь необходимый уход.

«От любой помощи мы не откажемся. Это приобретение, прежде всего, средств санитарии. В день уходит много перчаток, которые персонал использует при уходе. Простони, подушки, пододеяльники, одеяла. Во всем этом мы нуждаемся», — сообщил директор Днепровского психоневрологического дома интерната Владимир Семенов.

Ранее, 11 ноября, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова сообщила, что в Херсонской области продолжается эвакуация гражданского населения на левый берег Днепра.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области в связи с регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ответ на обращение правительство России приняло решение об организации помощи для выезда жителей региона. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, приезжающие жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием и всем необходимым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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