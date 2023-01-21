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Сюжет:

Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном

«РИА Новости»: снайперы из США и Британии заброшены на остров Большой Потемкин под Херсоном
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Иностранные снайперы, прибывшие на остров Большой Потемкин в Херсонской области, представляют угрозу для мирных жителей. Об этом в субботу, 21 января, рассказал «РИА Новости» сотрудник силовых структур РФ.

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«Заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», — сообщил он, ссылаясь на источники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что временно находящемуся под контролем Киева Херсону грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, украинские военные используют нецивилизованные методы. В частности, они ездят на мобильных пикапах с минометами и пулеметами, открывают огонь в разных частях города и уезжают.

Ранее, 27 декабря 2022 года, появилась информация о том, что в городе Берислав Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, обвинив их в связях с РФ.

До этого, 22 декабря, Владимир Сальдо сообщил о том, что украинские националисты проводят в Херсоне зачистки местного населения. По его словам, они действуют совместно со спецподразделениями армии Украины. Врио губернатора региона добавил, что местных жителей делят на три группы: граждане, якобы имеющие отношение к проведению референдумов, бизнесмены, продолжившие работать в городе после прихода российских сил, и все остальные.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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