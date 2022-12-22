Сальдо рассказал о зачистках мирных жителей в Херсоне со стороны националистов
Украинские националисты проводят в Херсоне зачистки местного населения. Об этом 22 декабря «Известиям» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он сообщил, что зачистками занимаются националисты совместно со спецподразделениями украинской армии.
«Они приезжают днем, вечером уезжают. Они не ночуют в Херсоне, они боятся. Населения в Херсоне осталось достаточно, это областной центр. И большая часть населения после этих чисток убедилась, что когда была Российская Федерация, пока не вышла оттуда, было намного лучше», — сказал Сальдо.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что националисты разделяют местных жителей на три группы.
«Первый фильтр — люди, которые якобы имели отношение к организации проведения референдумов. Но мы всех членов избирательных комиссий увезли. Второй фильтр — бизнесмены: рынки, магазинчики, частные производители. За то, что они продолжали работать, они подлежат преследованию. Третий фильтр — все остальные. То есть значит все [жители]», — пояснил Сальдо.
11 ноября в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.
Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведены на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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