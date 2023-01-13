Сальдо предрек Херсону гуманитарную катастрофу

Херсону, временно находящемуся под контролем Украины, грозит гуманитарная катастрофа. Об этом 13 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24».

«Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же «освободителями», как они (украинская сторона. — Ред.) себя называют», — заявил Сальдо.

По его словам, украинские военные используют нецивилизованные методы. В частности, они ездят на мобильных пикапах с минометами и пулеметам, открывают огонь в разных частях города и уезжают.

Сальдо также отметил, что жители Херсона ждут возвращения России, которая сделает все, «чтобы они не были покинуты».

Кроме того, он рассказал о жизни граждан на левобережной части Херсонской области, подконтрольной российской стороне. По его словам, там люди постепенно возвращаются к привычной жизни и уже готовятся к весенней посевной.

24 декабря Сальдо заявил, что обстрел Херсона, произведенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), является отвратительной провокацией. Он отметил, что ответственность за эти бомбардировки, а также за гибель мирных жителей несут власти Украины, которые отдают подразделениям ВСУ подобные приказы.

За несколько дней до этого, 22 декабря, Сальдо сообщил о том, что украинские националисты проводят в Херсоне зачистки местного населения. Он рассказал, что этим занимаются националисты совместно со спецподразделениями украинской армии.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ вывести российские войска из Херсона и организовать оборону по рубежу реки Днепр. Решение по отводу войск из Херсона было принято после того, как Сергей Суровикин, который на тот момент командовал объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации, указал на то, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска могут оказаться в изоляции. Также под угрозой могли оказаться жизни гражданского населения.

11 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена. Он также отметил, что гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, была оказана помощь в эвакуации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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