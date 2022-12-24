Обстрел Херсона, произведенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), является отвратительной провокацией. Такую позицию 24 декабря высказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз — и трусливо сбежал с места обстрела, часто на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений», — написал он.

Сальдо отметил, что ответственность за эти бомбардировки, а также за гибель мирных жителей несут власти Украины, которые отдают подразделениям ВСУ подобные приказы.

Ранее, 22 декабря, Сальдо сообщил о том, что украинские националисты проводят в Херсоне зачистки местного населения. Он рассказал, что этим занимаются националисты совместно со спецподразделениями украинской армии. Врио губернатора региона добавил, что националисты разделяют местных жителей на три группы: граждане, якобы имеющие отношение к проведению референдумов, бизнесмены, продолжившие работать в городе после прихода российских сил, и все остальные.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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