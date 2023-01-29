Военный аналитик рассказал о пребывании в рядах ВСУ наемников из 50 государств

На стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) задействованы наемники как минимум из 50 государств. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в воскресенье, 29 января.

«Как нам докладывали в Минобороны РФ, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны. Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также наемники из стран не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС. Мы получали информацию, что черпают наемников с Ближнего Востока, Южной Америки, Австралии. Там присутствуют представители как минимум 50 государств», — сказал он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, спонсором для наемников является НАТО и пока организация платит, боевики будут продолжать ехать в зону СВО.

«НАТО довольно щедрый инвестор, вернее спонсор. На протяжении нескольких десятилетий, начиная еще с афганского конфликта, когда Советский Союз воевал там, тогда уже начались формирования этих группировок, которые финансировались через Пакистан из американского военного бюджета»,— добавил Михайлов.

Он также рассказал, что таким же образом поставлялось вооружение, которое использовалось в бою против российских солдат. Военный аналитик подчеркнул, что с тех пор ситуация практически не меняется, просто расширяются объемы финансирования.

24 января стало известно о гибели двух британских наемников, воевавших на стороне Украины. 28-летний Крис Парри и 48-летний Эндрю Бэгшоу пропали без вести 7 января во время ожесточенных боев. Позже стало известно, что они погибли под артиллерийским обстрелом во время «гуманитарной эвакуации из Соледара».

Ранее, 21 января стало известно о снайперах из Британии и США, которые были заброшены на остров Большой Потемкин под Херсоном. Сотрудник силовых структур РФ сообщил, что американо-британская группа наемников, в основном снайперы, приехали с целью терроризировать русскоязычное население.

19 января, газета The Washington Post сообщила, что в боевых действиях на стороне Украины принимают участие от 1 тыс. до 3 тыс. иностранных наемников. Отмечается, что иностранные боевики привлекают внимание на Западе, особенно когда их убивают или захватывают.

В этот же день в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщили, что в боях за Соледар со стороны Украины принимали участие батальоны, целиком состоящие из иностранных наемников. Предполагается, что таким образом западные государства надеются сохранить арсенал вооружений, предоставленных Киеву.

27 декабря 2022 года появилась информация о том, что в городе Берислав Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, обвинив их в связях с РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.