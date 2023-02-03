В МИДе назвали ложью слова об отсутствии у РФ воли начать переговоры с Киевом

Заявления главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли начать переговоры по Украине, — неправда. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 3 февраля.

Ее попросили прокомментировать заявление Борреля в интервью австрийской газете Der Standart о том, что в ЕС «всегда открыты» для мирных переговоров по Украине, но не видят со стороны России политической воли начать их, а единственный способ закончить конфликт, по мнению Борреля, — это «дать Украине средства».

«Боррель в привычной для него манере говорит неправду», — сказала Захарова, чьи слова приводятся на сайте российского МИДа.

Она отметила, что Россия неоднократно на разных уровнях заявляла о своей открытости к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но именно Украина по приказу извне переговоры игнорировала.

«Призыв же главы «дипломатии» ЕС предоставить Киеву «средства» означает продолжение поставок вооружений и военной техники. Другими словами, это инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова также напомнила о том, что указом президента Украины Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством России, «о чем Боррель в день саммита ЕС – Украина, видимо, сознательно забыл».

2 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что усилия по разрешению конфликта на Украине путем дипломатии должны продолжаться.

Вместе с тем в тот же день глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам. По его словам, западные лидеры отказались от переговоров, а также заставили киевский режим уйти с переговорного процесса в тот самый момент, когда еще была возможность закончить это политическим путем.

Еще 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.