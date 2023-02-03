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Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине

Глава евродипломатии Боррель: в Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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В Евросоюзе всегда открыты для мирных переговоров по Украине. Об этом 3 февраля написал в статье для австрийской газеты Der Standard глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Некоторые утверждают, что большее количество оружия <...> приведет к дальнейшей эскалации <...> в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению [конфликта] путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать», — указал Боррель.

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Он отметил, что все пытавшиеся вести переговоры с Россией «ушли с пустыми руками». Таким образом, по его мнению, пока этот подход не изменится, единственный способ закончить конфликт — предоставлять Украине необходимые средства.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц также отметил, что усилия по разрешению конфликта на Украине путем дипломатии должны продолжаться.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров 2 февраля указал, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам.

В конце января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму.

Однако в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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