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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

Минобороны сообщило, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
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Фото: commons.wikimedia.org
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Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Херсонской области.Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, ракетными войсками, авиацией и артиллерией Вооруженных сил России (ВС РФ) было нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах боевых действий.

Также российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито семь украинских беспилотников в Харьковской области, Донецокой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР).

В этот же день глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне спецоперации РФ по защите Донбасса отмечается увеличение числа наемников из Европы. По его словам, они имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах, однако сотрудники Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм.

2 февраля Конашенков сообщил об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Краматорска в ДНР. Также средствами ПВО за сутки было сбито четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников в ЛНР и Херсонской области.

Также 2 февраля источник «Известий» рассказал, что Российские артиллеристы ночью уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в районе Зеленовки Херсонской области.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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