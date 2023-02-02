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Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS в Краматорске
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Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS в Краматорске

Минобороны: российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска
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Фото: Global Look Press/U.S. Marines
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В районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР) была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Краматорск ДНР уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США. Также в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка ДНР и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявил он на брифинге.

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Также средствами ПВО за сутки сбито четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Голиково и Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), Берестовое Харьковской области и Песчаное Херсонской области.

Кроме того, авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области была уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 1003 боевые машины РСЗО и сбиты 3001 беспилотный летательный аппарат.

Также на брифинге Конашенков сообщил, что потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки превысили 100 военных. Он добавил, что также было уничтожено шесть боевых бронированных машин противника и гаубица Д-30.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до 10 десантников ВСУ на херсонском направлении в районе озера Круглик. Конашенков отметил, что также наши бойцы уничтожили две вражеские моторные лодки.

За день до этого в Минобороны сообщали, что на краснолиманском направлении армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино в ЛНР и Торское в ДНР. Потери противника составили, по словам официального представителя ведомства, до 95 военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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