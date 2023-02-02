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Войска РФ ликвидировали свыше 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки превысили 100 военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 2 февраля.

«На краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка ЛНР, а также Серебрянского лесничества», — сказал Конашенков.

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Он добавил, что на этом направлении также было уничтожено шесть боевых бронированных машин противника и гаубица Д-30.

Сообщается также о ликвидации 25 украинских военных, боевой бронированной машины и двух автомобилей врага на купянском направлении.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до 10 десантников ВСУ на херсонском направлении в районе озера Круглик. Конашенков отметил, что также наши бойцы уничтожили две вражеские моторные лодки.

За день до этого Конашенков сообщал, что на краснолиманском направлении армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино в ЛНР и Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили, по его словам, до 95 военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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