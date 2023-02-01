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В МО сообщили об уничтожении производства боеприпасов для ВСУ в Сумской области
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В МО сообщили об уничтожении производства боеприпасов для ВСУ в Сумской области

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в районе населенного пункта Шостка в Сумской области цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

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Представитель Минобороны РФ также сообщил, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях в 131-м районе.

Помимо этого, Конашенков рассказал, что на краснолиманском направлении армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль», — подчеркнул он.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что на донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, а также уничтожили склад боеприпасов украинской армии в ДНР.

Ранее, 31 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска одержали огневую победу над подразделениями 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара. Также на южно-донецком направлении в ходе боев в районе населенного пункта Новополь была поражена 110-я бригада территориальной обороны Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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