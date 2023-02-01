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Российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, а также уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Донецкой Народной Республики. Об этом 1 февраля сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

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Он отметил, что склад боеприпасов 55-й артиллерийское бригады ВСУ был уничтожен в районе населенного пункта Доброволье.

Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», РСЗО «Ураган» и САУ Caesar.

Также Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили в районе населенного пункта Шостка в Сумской области цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Накануне представитель Минобороны сообщил, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады Вооруженных сил Украины в районе Угледара.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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