Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом 31 января сообщили во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также на южно-донецком направлении была поражена 110-я бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Новополь.

«Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал Конашенков.

Кроме того, в районах Угледара и Катериновки в Донецкой Народной республике (ДНР) уничтожены два склада с украинскими артиллерийскими боеприпасами.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что украинские подразделения закрепляются на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения в регионе, не считаясь с огромными потерями. Он отметил, что продвижение российских войск продолжается.

30 января Конашенков сообщил о том, что российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. Они смогли нанести огневое поражение ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение Вооруженных сил Украины на артемовском и угледарском направлениях в ДНР. Он рассказал о постоянных штурмах и попытках прорвать оборону со стороны российских военных.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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