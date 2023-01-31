Пушилин сообщил о закреплении ВСУ на промышленных объектах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепляются на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения и не считаются с огромными потерями. Однако российские подразделения продолжают продвигаться вперед. Об этом 31 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Да, противник по-прежнему упирается и закрепляется на территории промышленных объектов, которых очень много по всей линии боевого соприкосновения. Ситуация усугубляется тем, что даже огромные потери среди украинских вооруженных формирований и вконец проигрышные позиции не являются основанием для того, чтобы украинское командование дало приказ на отступление. Но продвижение российских подразделений продолжается», — приводит слова Пушилина «РИА Новости».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском и угледарском направлениях в ДНР. Он рассказал о постоянных штурмах и попытках прорвать оборону со стороны российских сил.

В этот же день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил о том, что российская армия выдавливает ВСУ с территории ДНР по всем направлениям — от Угледара до Артемовска и Соледара. Военкор рассказал, что темп наступления невысокий, так как украинские боевики давно превратили каждый город в мощный укрепрайон.

Ранее, 29 января, корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что положение ВСУ под Артемовском (украинское название — Бахмут) тяжелое. В одном из репортажей он упомянул, что российские силы постоянно наносят удары по украинским позициям из артиллерии. По его словам, стратегия украинских военных в Донбассе на данный момент сводится к принципам «замедли их насколько возможно», пока не прибудет западное подкрепление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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