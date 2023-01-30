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Бойцы ВСУ пожаловались немецкому журналисту на тяжелое положение под Артемовском

Журналист Bild рассказал о сложном положении ВСУ под Артемовском
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutiarrez
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Положение Вооруженных сил Украины под Артемовском (украинское название — Бахмут) тяжелое. Об этом 29 января сообщил в своем Twitter корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»
Российские войска наступают и выбивают противника в районе Горловки

Он посетил зону военных действий и рассказал об увиденном в серии коротких заметок с видео- и фотоматериалами. Журналист признал тяжесть положения украинских войск.

«Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, опять назовете меня российским пропагандистом», — написал Репке.

В одном из репортажей он упомянул, что российские силы постоянно, «буквально каждые пять секунд», наносят удары по украинским позициям из артиллерии. Также Репке указал на то, что стратегия украинских военных в Донбассе на данный момент сводится к принципам «замедли их насколько возможно» пока не прибудет западное подкрепление.

30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском и угледарском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он рассказал о постоянных штурмах и попытках прорвать оборону со стороны российских сил.

В этот же день офицер с позывным Серб рассказал «Известиям», что российские военные верят в успех на артемовском направлении. Он рассказал, что 3-я бригада 1-го Донецкого армейского корпуса заняла новые позиции и удерживает их. По ощущениям офицера, стоит надавить еще сильнее, и украинские военные отступят.

27 января в ЛНР командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ несут большие потери у Артемовска. Он добавил, что почти все маршруты продвижения для противника перекрыты, а российские войска хорошо продвигаются рядом с городом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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