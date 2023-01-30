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Российские бойцы рассказали о вере в скорый успех под Артемовском

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Фото: Министерство обороны РФ
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Офицер с позывным Серб рассказал «Известиям» об обстановке, которая в настоящее время складывается на артемовском направлении. Он сообщил, что подразделения 3-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса сейчас воюют недалеко от Горловки.

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«Мы находимся на северо-западе от Горловки, в сторону Артемовска и Курдюмовки. Справа от нас работают наши коллеги из группы «Вагнера», мы идем слева. Заняли и удерживаем позиции у насосной станции. Отбиваем контратаки противника», — объяснил офицер 3-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Серб.

Сейчас бригада закрепилась на новых позициях и сдерживает контратаки противника. ВФУ отчаянно пытаются вернуть контроль над трассой, соединяющей участки фронта на севере ДНР и в центре, под Донецком. Для Украины важно сохранять и присутствие под Горловкой, где они угрожают ударом, который способен отрезать Донецкую Республику от Луганской.

Кроме того, и сама Горловка — это символ сопротивления Донбасса. Девять лет город находился в окружении и принимал на себя самые жестокие обстрелы.

«Мы работаем из АГС, РПГ, «подствольников» (гранатометы ГП-25 и ГП-30, которые крепятся под ствол автоматов. — Ред.), даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин. Они активничают, мы стараемся давить, артиллерия наша постоянно работает», — говорит Серб.

Здесь нашим войскам противостоит 5-й отдельный штурмовой полк ВФУ, созданный на базе актива и ветеранов запрещенной в РФ организации «Азов». В основном противник полагается на плотный огонь артиллерии, но периодически решается на контратаки, не избегает прямого контакта.

«По моему ощущению, надавить хорошо — и ВФУ отойдут, должны отойти. Сейчас, когда дорога между Дзержинском и Артемовском перерезана, а положение ВФУ в последнем ухудшилось, над дзержинским гарнизоном противника нависает угроза остаться в итоге с одной дорогой — на Краматорск, а значит, оказаться в блокаде», — заявил он, отметив, что в случае дальнейшего успеха России противника ждет «полный отход от Горловки или попадание в оперативное окружение».

Подробнее читайте в репортаже корреспондента «Известий» из Горловки:

«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»

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