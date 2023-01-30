Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщил 30 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные позиции <...> в районе населенного пункта Угледар», — сказал он.

Конашенков указал, что в ходе наступательных действий российские силы нанесли на этих направлениях огневое поражение по подразделениям украинской армии.

«Общие потери ВСУ [Вооруженных сил Украины] на данных направлениях за сутки составили до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — рассказал представитель ведомства.

Генерал-лейтенант также рассказал о продвижении российских сил и на донецком направлении. Там за сутки «Южная» группировка войск уничтожила более 70 украинских боевиков, один танк, боевую машину пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Ранее в понедельник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара.

В этот же день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что Российская армия постепенно выдавливает ВСУ с территории ДНР по всем направлениям.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение украинских войск на артемовском и угледарском направлениях.

28 января в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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