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Пушилин заявил о закреплении российских сил в восточной части Угледара

Пушилин заявил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара
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Фото: РИА Новости
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Российские силы закрепились в восточной части Угледара. Об этом заявил 30 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Врио главы ДНР также указал, что в Артемовске на основных участках российские силы также продвигаются вперед, однако пока об оперативном окружении города говорить рано.

«Преждевременно пока говорить об оперативном окружении Артемовска, там продолжаются достаточно ожесточенные бои. <...> Но на основных участках мы видим, конечно, продвижение вперед», — сказал Пушилин.

29 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение украинских войск на артемовском и угледарском направлениях.

27 января советник Пушилина Ян Гагин рассказал, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Он пояснил, что населенный пункт представляет собой небольшой город, большую часть которого занимают промышленная зона и две шахты.

За день до этого другой советник врио главы ДНР, Игорь Кимаковский, сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои.

Тогда же Гагин заявил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Он отметил, что установление ВС РФ контроля над городом позволит остановить снабжение боеприпасами группировки украинских войск, обстреливающей Донецк.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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