Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Мир
Зеленский направил в раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов
Экономика
Средний чек покупок в московских ТЦ с 2019 года вырос почти вдвое
Мир
Вучич указал на стойкость России перед санкциями
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В Киеве предложили ЕК проводить еженедельные брифинги по антироссийским санкциям
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
Сюжет:

Сунак не исключил передачу истребителей Украине

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания может передать истребители Украине, однако подготовка пилотов для них займет много времени. Об этом 2 февраля заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

Пакетный снаряд: повлияют ли на ход СВО поставки Киеву дальнобойных ракет
И как это отразится на безопасности Крыма

«Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолеты — это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения», — сказал он в интервью Talk TV.

Сунак отметил, что гордится оказанной Украине военной помощью и тем, что Великобритания первой официально объявила о поставках основных боевых танков.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако ряд политиков опасаются, что такой шаг может привести к серьезной эскалации.

2 февраля газета The New York Times сообщила, что США и Евросоюз могут передать Украине истребители F-16 через Нидерланды и Данию. Источник среди американских военных чиновников рассказал, что Нидерланды владеют 40 самолетами F-16 и намерены переходить на F-35, благодаря чему смогут передать истребители Киеву.

До этого, 1 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву, дала понять, что такие действия лишь повысят «неуемный аппетит режима Зеленского» и, само собой, станут фактором эскалации.

Ранее о готовности передать Украине F-16 также заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако он указал, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.

31 января бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Он обратил внимание на то, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а, кроме того, станет законной целью для ВС РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023