Сунак не исключил передачу истребителей Украине

Великобритания может передать истребители Украине, однако подготовка пилотов для них займет много времени. Об этом 2 февраля заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

«Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолеты — это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения», — сказал он в интервью Talk TV.

Сунак отметил, что гордится оказанной Украине военной помощью и тем, что Великобритания первой официально объявила о поставках основных боевых танков.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако ряд политиков опасаются, что такой шаг может привести к серьезной эскалации.

2 февраля газета The New York Times сообщила, что США и Евросоюз могут передать Украине истребители F-16 через Нидерланды и Данию. Источник среди американских военных чиновников рассказал, что Нидерланды владеют 40 самолетами F-16 и намерены переходить на F-35, благодаря чему смогут передать истребители Киеву.

До этого, 1 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву, дала понять, что такие действия лишь повысят «неуемный аппетит режима Зеленского» и, само собой, станут фактором эскалации.

Ранее о готовности передать Украине F-16 также заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако он указал, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.

31 января бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Он обратил внимание на то, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а, кроме того, станет законной целью для ВС РФ.